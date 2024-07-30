Госдума приняла закон о регулировании мессенджеров

Фото: Дарья Пинегина

Государственная Дума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, регулирующий работу сервисов обмена мгновенными сообщениями, в частности телеграм-каналов.



Согласно новому закону, владельцы каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков будут обязаны предоставить в Роскомнадзор информацию о себе, в порядке и составе, установленном правительством.

Закон также устанавливает ряд ограничений для каналов с аудиторией 10 тыс.+, незарегистрированных в перечне РКН:

Запрет на размещение рекламы.

Запрет на репост сообщений канала другими каналами.

Запрет на распространение информации о возможных способах финансирования канала и его владельца.

Кроме того, в фокусе прошлого месяца в Госдуме произошла дискуссия о регулировании интернет-авторов с широкой аудиторией. Прозвучало предложение о введении федерального закона, который бы четко определил понятия «блог», «блогер», «блогосфера» и установил критерии их идентификации, включая размер аудитории.

Анастасия Фартыгина