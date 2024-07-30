Госдума приняла закон о регулировании мессенджеров
Государственная Дума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, регулирующий работу сервисов обмена мгновенными сообщениями, в частности телеграм-каналов.
Согласно новому закону, владельцы каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков будут обязаны предоставить в Роскомнадзор информацию о себе, в порядке и составе, установленном правительством.
Закон также устанавливает ряд ограничений для каналов с аудиторией 10 тыс.+, незарегистрированных в перечне РКН:
- Запрет на размещение рекламы.
- Запрет на репост сообщений канала другими каналами.
- Запрет на распространение информации о возможных способах финансирования канала и его владельца.
Кроме того, в фокусе прошлого месяца в Госдуме произошла дискуссия о регулировании интернет-авторов с широкой аудиторией. Прозвучало предложение о введении федерального закона, который бы четко определил понятия «блог», «блогер», «блогосфера» и установил критерии их идентификации, включая размер аудитории.
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