В храме Василия Блаженного в Москве произошел пожар

Возгорание возникло на первом этаже в кабинете директора

Фото: Динар Фатыхов

В Москве в храме Василия Блаженного произошло возгорание. Об этом сообщили в оперативных службах.

— На первом этаже в кабинете директора произошло возгорание личных вещей и мебели. Площадь возгорания составила около 10 кв. метров, — передает информацию ТАСС.

На место было направлено около 10 пожарных машин. По данным оперативных служб, возгорание локализовали, а затем полностью потушили. Пострадавших нет.

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Вадим Вахрушев