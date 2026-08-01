В храме Василия Блаженного в Москве произошел пожар
Возгорание возникло на первом этаже в кабинете директора
В Москве в храме Василия Блаженного произошло возгорание. Об этом сообщили в оперативных службах.
— На первом этаже в кабинете директора произошло возгорание личных вещей и мебели. Площадь возгорания составила около 10 кв. метров, — передает информацию ТАСС.
На место было направлено около 10 пожарных машин. По данным оперативных служб, возгорание локализовали, а затем полностью потушили. Пострадавших нет.
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