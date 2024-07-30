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Евгений Свечников покидает казанский «Ак Барс»

11:15, 30.07.2024
Евгений Свечников покидает казанский «Ак Барс»
Фото: Айрат Назипов

Казанский «Ак Барс» по обоюдному согласию сторон расторг договор с российским нападающим Евгением Свечниковым. По предварительной информации, игрок может подписать контракт с нижегородским «Торпедо».

В минувшем сезоне форвард набрал 14 очков (9+5) в 33 встречах чемпионата КХЛ.

Накануне казанский клуб также покинул Вячеслав Войнов. Защитник подписал контракт с «Торпедо» сроком один год.

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