Евгений Свечников покидает казанский «Ак Барс»
Казанский «Ак Барс» по обоюдному согласию сторон расторг договор с российским нападающим Евгением Свечниковым. По предварительной информации, игрок может подписать контракт с нижегородским «Торпедо».
В минувшем сезоне форвард набрал 14 очков (9+5) в 33 встречах чемпионата КХЛ.
Накануне казанский клуб также покинул Вячеслав Войнов. Защитник подписал контракт с «Торпедо» сроком один год.
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