4 млрд на развитие метро в Казани, спецсправка для участников СВО, вооружение Центробанка
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 17 июля.
- Правительство Татарстана выделит 4 миллиарда рублей на развитие метро в Казани в период с 2024 по 2027 год. Эти средства, распределенные по 1 миллиарду в год, позволят продолжить строительство второй линии метрополитена. Также сегодня из-за стройки метро ограничили движение по улице Юлиуса Фучика до 2026 года.
- Министерство обороны России предлагает ввести специальную справку, подтверждающую участие в СВО, чтобы упростить получение мер поддержки и льгот для участников операции и их семей. Эта инициатива направлена на ускорение процесса предоставления помощи и была выдвинута в ответ на поручение президента Владимира Путина.
- Росгвардия предложила разрешить высокопоставленным сотрудникам Центробанка носить служебное оружие, включая руководителей в ранге зампредов ЦБ, управляющих отделениями и директоров департаментов. Это предложение было выдвинуто на фоне растущей озабоченности безопасностью. Председатель ЦБ не включен в этот список.
- Старый казанский аэропорт, построенный в 1954 году, будет переоборудован в офисный центр с рестораном. Проект реставрации здания, которое долгое время не использовалось, прошел экспертизу и получил одобрение Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия. При этом сохранят историческую архитектуру сталинского классицизма с характерным портиком и башней над входом.
- В Казани появится новый Центр развития футбола за 700 миллионов рублей. Комплекс, включающий в себя крытый манеж и другие объекты, планируют построить к 1 декабря 2027 года. Строительство финансируется из федерального и республиканского бюджетов.
- В Белгороде открылся первый в России региональный центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации, рассчитанный на 500 пациентов в год. Это учреждение станет доступным не только для жителей Белгорода, но и для граждан из других регионов России. Подобные центры планируют открыть и в других регионах страны, включая Санкт-Петербург, Ленинградскую и Омскую области.
- Глава Саранска Игорь Асабин подал в отставку по собственному желанию. Причины ухода не разглашаются. Исполняющим обязанности градоначальника назначен заместитель главы города Владимир Быков.
- В Татарстане поддержали закон о борьбе с «потребительским экстремизмом» в сфере недвижимости. Цель инициативы — защитить новоселов от «недобросовестных юристов», которые злоупотребляют правом и подают иски о неустойках, чтобы получить выгоду за счет застройщиков. Новый закон направлен на повышение прозрачности рынка недвижимости и пресечение неправомерных действий, которые могут приводить к финансовым потерям для застройщиков.
- Казанский суд приговорил Николая Казаева, предполагаемого лидера ОПГ, к 13 годам колонии строгого режима за убийство в составе организованной группы. Казаев был признан виновным лишь по одному из трех эпизодов дела, связанному с убийством в 1997 году, но оправдан по двум другим обвинениям. Суд не стал применять срок давности, несмотря на то, что с момента преступления прошло 26 лет.
- Минпросвещения России и Рособрнадзор в апреле 2023 года ввели возможность для выпускников пересдать ЕГЭ по одному предмету. В Татарстане этой возможностью воспользовались почти 2 тысячи выпускников, 15 из них получили 100 баллов. По мнению директора Международной школы Казани Нияза Гафиятуллина, пересдача помогает ученикам преодолеть страх и повысить свои результаты.
- В Москве в возрасте 70 лет скончался Андрей Шмаров, бывший главный редактор газеты «Ведомости». Шмаров, который покинул пост главредa в мае 2021 года, был госпитализирован с подозрением на инсульт и скончался после более чем двух недель борьбы за его жизнь.
- Европейский союз продлил на полгода экономические санкции против России, введенные в 2014 году. Решение было принято Комитетом представителей стран ЕС и вступит в силу 22 июля после утверждения министрами иностранных дел. Несмотря на санкции, импорт российского газа в страны ЕС продолжает расти.
- В России впервые успешно протестировали управление беспилотником через спутник. Эксперимент, проведенный компаниями «Геоскан» и «Спутниковая система «Гонец», показал возможность передачи данных телеметрии с борта беспилотника на спутник и отправки команд через него, что открывает новые возможности для применения беспилотных технологий в различных отраслях.
- В шести районах Татарстана стартовала уборка зерновых, а всего в республике предстоит обмолотить более 1,3 миллиона гектаров зерновых, кукурузы и масличных культур. Несмотря на засушливое лето, которое грозит потерей урожая, в уборке задействовано 3 366 комбайнов, в том числе 50 новых, для максимального сохранения урожая.
- Совет Федерации назначил Юрия Иваненко заместителем председателя Верховного суда РФ, председателем судебной коллегии по экономическим спорам. Иваненко, работающий судьей Верховного суда с 2013 года, обладает 31-летним опытом в юриспруденции, включая руководящие должности в Ленинградском и Омском областных судах. Назначение Иваненко заполняет вакансию, образовавшуюся после назначения Ирины Подносовой председателем Верховного суда.
- В июне Татарстан вошел в тройку лидеров по количеству выданных автокредитов в России, уступив лишь Москве и Московской области. Несмотря на небольшое снижение выдачи автокредитов по сравнению с маем, их число выросло на 74,4% по сравнению с июнем прошлого года, свидетельствуя о росте спроса на автокредитование.
Ключевые события 875-го дня специальной военной операции на Украине:
- 95 российских военнослужащих вернулись домой из украинского плена после обмена пленными с Киевом. Обмен состоялся при посредничестве ОАЭ. Взамен Украине передали 95 пленных ВСУ. Освобожденные российские военные будут проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.
- Российские войска, входящие в группировку «Восток», продвинулись в Донецкой области, заняв более выгодные позиции в районе Угледара, Октября и Макаровки. В ходе боев были уничтожены подразделения ВСУ, нацгвардии и территориальной обороны, а также значительное количество военной техники, включая американские гаубицы М777 и М119. Потери ВСУ составили около 125 человек.
- Расчеты 152-миллиметровых самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение укрепленным позициям, опорникам и боевой технике ВСУ.
- Российские войска нанесли поражение украинским подразделениям в районах Константиновки и Красного в Донецкой Народной Республике, уничтожив более 600 военнослужащих, три боевые машины и два автомобиля, а также несколько единиц артиллерии, включая польские САУ Krab и британские Braveheart. В результате боевых действий также уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 628 самолетов, 277 вертолетов, 27 709 беспилотных летательных аппаратов, 552 зенитных ракетных комплекса, 16 602 танка и других боевых бронированных машин, 1 379 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 013 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 772 единицы специальной военной автомобильной техники.
Анастасия Фартыгина
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