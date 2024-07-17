«Я не кровожадный человек»: казанский суд посадил на 13 лет Николая Казаева

Фото: Ирина Плотникова

Приговор по делу 26-летней давности только что провозгласил Кировский райсуд Казани. За убийство бывшего соратника предполагаемый лидер ОПГ Николай Казаев приговорен к 13 годам колонии строгого режима — за убийство в составе организованной группы, сопряженное с похищением человека, но оправдан еще по двум тяжким обвинениям, передает с заседания журналист «Реального времени».

Срок давности суд применять не стал

Приговор основан на вердикте присяжных заседателей. Две недели назад коллегия народных судей признала доказанным лишь один из трех эпизодов дела, но сочла подсудимого достойным снисхождения.

По двум недоказанным эпизодам за Казаевым признали право на реабилитацию.

Опираясь на вердикт, сегодня в прениях гособвинитель Ильнур Мухаметзянов запросил для подсудимого всего на 3 месяца больше, чем назначил суд. Срок давности по данному преступлению суд применять не стал.

Сам обвиняемый просил оправдания. Если вкратце, 63-летний Николай Казаев утверждает, что дел с оружием никогда не имел и криминалом не занимался. Но в 90-х смог основать в казанском поселке Юдино небольшую торговую сеть, где и работали все те, кого позже назвали группировкой «Казаевские», обвинив в тяжких преступлениях. Под суд они пошли намного раньше предполагаемого лидера ОПГ, которого объявили в розыск в 2014-м и задержали в 2023-м. По версии Казаева, бывшие подчиненные и соратники по бизнесу дали показания против него в надежде на смягчение своего положения в уголовном деле и под угрозой преследования по статье «Бандитизм».

Адвокат подсудимого Сергей Николаев заявил, что вердикт присяжных вынесен в отношении невиновного, и попросил суд объявить о роспуске коллегии присяжных. В случае отказа в таком решении он предложил освободить своего клиента от наказания за сроком давности, подчеркнув — со дня инкриминируемого убийства прошло 26 лет. Предложил защитник и третий вариант — назначить наказание ниже низшего предела.

В суд дело ушло по обвинению в трех тяжких преступлениях — все, по версии СК и прокуратуры, произошли на фоне внутренних разбирательств в группировке. При этом первое убийство присяжные признали доказанным, а вот по второму убийству и покушению на жизнь предполагаемого организатора подрыва машины самого Казаева последнего оправдали.

В чем обвиняли Казаева

Эпизод 1. Задушили и утопили за пропавшие 70 тысяч рублей . По данным следствия, в 1997 году у одного из «Казаевских», Паршенкова, похитили 70 тысяч рублей — недельную выручку от подконтрольных фирм. По версии силовиков, в этом преступлении группировщики заподозрили своего — Панова, похитили его и попытались добиться признания в частном доме. Для убедительности прострелили ногу, а не услышав желаемого ответа, задушили петлей. Одежду сожгли, тело утопили в фарватере Волги. По версии обвинения, непосредственное участие в расправе принимали Казаев, Сапарин, Бикбулатов и Тарасов.

. По данным следствия, в 1997 году у одного из «Казаевских», Паршенкова, похитили 70 тысяч рублей — недельную выручку от подконтрольных фирм. По версии силовиков, в этом преступлении группировщики заподозрили своего — Панова, похитили его и попытались добиться признания в частном доме. Для убедительности прострелили ногу, а не услышав желаемого ответа, задушили петлей. Одежду сожгли, тело утопили в фарватере Волги. По версии обвинения, непосредственное участие в расправе принимали Казаев, Сапарин, Бикбулатов и Тарасов. Эпизоды 2—3. Силовой ответ за покушение на Казаева. Еще два преступления по этому делу силовики посчитали ответным ходом Казаева — в январе 1999-го его автомобиль подорвали, предполагаемый лидер группировки и трое находившихся в салоне получили небольшие травмы. Главной версией случившегося стали внутренние разборки среди «Казаевских» — еще в 1998-м Дмитрий Бикбулатов затеял передел сфер влияния и в итоге отдельную группировку, куда вошел и Паршенков.

По версии следствия, Казаев заподозрил Бикбулатова и Паршенкова в своем покушении и инициировал нападение на них. Через шесть дней после подрыва Казаев, Тарасов и Сапарин напали на Паршенкова и нанесли ему смертельные ножевые ранения в живот, а тело убитого похоронили в неустановленном месте. Весной следующего года в кафе выстрел в голову получил Бикбулатов, но остался жив. Как полагают силовики, в то время Казаев уже покинул Казань, оставив группировку на Сапарина, и поручил организовать убийство предполагаемого организатора подрыва. Сапарин подключил Тарасова и его знакомого Шарафеева, который не имел отношения к ОПГ. Именно Шарафеев и выступил стрелком 20 апреля 2000 года.



«Не хочется быть ослом, который перевозит погоны»

Приводим цитаты из последнего слова подсудимого и его выступления в прениях с незначительными сокращениями:

«Себя виновным я не считаю. Я не мстительный, не кровожадный человек... В жизни ни одного человека не обидел, не оскорбил... Бог рассудит. Я не хочу быть жертвой... Может, я и не молодой, многие друзья ушли в тот мир. А я сегодня радуюсь каждый день тому, что я проснулся...

Нужен ли я кому-то в тюрьме? Не думаю, что смогу там принести пользу. А вот дома детям и больной матери я нужен. У сестры сейчас два инвалида на руках. От этой ситуации пострадали мои дети и моя мать — раньше я выносил ее на коляске на улицу, сестра этого сделать не может.

Я всю жизнь избегал этих «90-х», и сейчас я нахожусь в этих 90-х годах — в тюрьме... Жалко времени...»

Единственный установленный присяжными эпизод дела Казаев продолжает отрицать: «Мотива для его устранения у меня не было. Должник должен платить. Он мне нужен был. Мне нужны были деньги, а не смерть Панова. У предприятия была украдена большая сумма — 10 тысяч долларов. Это и сейчас очень большие деньги, не то что 70 тысяч рублей».

Свое объявление в розыск подсудимый считает фикцией, с его слов, о его местонахождении знали оперативники — в родное Юдино и на кладбище к сыну он наведывался регулярно, собственно, там его и задержали в мае 2023-го.

«До этого я свободно передвигался, трижды ездил в Москву. Даже штрафы есть, хотя меня должны были остановить на посту и арестовать, — продолжил вспоминать Казаев. — За свою жизнь я был и слесарем, и таксистом, и шофером. Работал скотником 4 года, жил в деревне, доил коров. И только в 2023-м узнал, что мне вешают это страшное преступление, к которому я не имею отношения.

Сейчас мне приписывают, что я организовал это преступление, украл этого человека, а потом публично, в присутствии трех человек, его казнил. В фирме работало намного больше людей — можно было всех привести. У этих троих в корне отличаются показания, причем свидетель Каштанов в суде признал — на него оказывалось давление, Простаков вначале дал одни показания, потом от них отказался.

Я писал ходатайство, чтобы всех свидетелей и меня проверили на детекторе лжи, чтобы показать, что я не виновен. Следователь сказал — это не имеет отношения к делу. Когда адвокат потребовал провести экспертизу по приобщенному доказательству — накладке, она вдруг пропала.

Чтобы сейчас каким-то образом показать мою невиновность, должно быть объективное расследование. Я знаю, если бы я заставил этих людей (свидетелей, — прим. ред.) поклясться своими детьми — они бы не поклялись. А я поклялся... Но есть заинтересованные в этом деле люди — в СК и 6-м отделе БОП... Не хочется быть ослом, который перевозит им погоны. Хотел бы, чтобы меня судили объективно и по делу. И чтобы каждый человек задал себе вопрос: а с ним завтра такое не случится?»

После оглашения приговора Казаев сообщил «Реальному времени» — будет его обжаловать. В прокуратуре также намерены подать апелляционное представление, считая незаконным оправдание по двум эпизодам.



Ирина Плотникова