Татарстанцы на 10% увеличили суммы, направляемые на досрочное погашение кредита

Одна из причин такой динамики — «взросление» кредитного портфеля

Фото: Динар Фатыхов

По итогам июня 2026 года жители Татарстана направили на досрочное погашение кредитов 12,34 млрд рублей. Это на 10% больше, чем было направлено в мае того же года (11,26 млрд рублей), следует из аналитики НБКИ.

Отмечается, что сумма ушла на досрочное погашение 80,8 тыс. кредитов (это на 6% больше, чем фиксировали в мае 2026 года).

Также Татарстан занял пятое место среди регионов России по объемам денежных средств, направленных гражданами на полное или частичное досрочное погашение кредитов в июне. Тройку лидеров по данному показателю открывают Москва (48,18 млрд рублей по 174,60 тыс. кредитных договоров), Московская область (31,58 млрд рублей по 152,06 тыс. договоров) и Санкт-Петербург (20,19 млрд рублей по 97,89 тыс. договоров).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам аналитиков НБКИ, рост объемов досрочного погашения кредитов объясняется несколькими факторами. Первый — банковские вклады, сроки по которым постепенно истекают, и вкладчики, не видя возможности переразместить средства с желаемой выгодой, направляют их на досрочное погашение кредитов.

Второй, менее очевидный фактор — это «взросление» кредитного портфеля. Чем больше времени проходит с момента выдачи долгосрочных кредитов (речь в первую очередь об ипотеке и автокредитах), тем чаще заемщики гасят их досрочно. Происходит это потому, что аннуитетный (неизменный ежемесячный) платеж зафиксирован и с момента выдачи кредита не меняется, в то время как доходы заемщика со временем растут. В результате у него появляются свободные средства, которые он может направить на закрытие долга раньше срока.

Ранее сообщалось, что лимит по кредитным картам в Татарстане сократился на 8% за месяц.

Никита Егоров