Юрий Иваненко назначен заместителем председателя Верховного суда РФ
Совет Федерации назначил Юрия Иваненко на должность заместителя председателя Верховного суда России — председателем судебной коллегии по экономическим спорам. Об этом пишет ТАСС.
После того как Ирина Подносова была назначена председателем суда, должность заместителя председателя Верховного суда страны стала вакантной.
Юрий Иваненко с октября 2020 года руководит третьим судебным составом Судебной коллегии по экономическим спорам.
Как отметил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, у кандидата очень большой опыт работы по юридической специальности — 31 год. Он не только судья Верховного суда (почти 10 лет), но и заместитель председателя Ленинградского областного суда, а также член президиума Омского областного суда.
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