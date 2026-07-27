«Ак Барс» продлил контракт с вратарем Тимуром Биляловым на два года
Голкипер останется в столице Татарстана до конца сезона-2027/28
«Ак Барс» в своих социальных сетях объявил, что вратарь Тимур Билялов подписал новый контракт с командой на два года.
Голкипер останется в клубе до конца сезона-2027/28.
По данным нескольких инсайдеров, зарплата Билялова в «Ак Барсе» составит около 65 млн рублей за сезон.
Вместе с казанской командой голкипер в минувшем плей-офф Кубка Гагарина дошел до финала.
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