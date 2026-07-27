«Ак Барс» продлил контракт с вратарем Тимуром Биляловым на два года

Голкипер останется в столице Татарстана до конца сезона-2027/28

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» в своих социальных сетях объявил, что вратарь Тимур Билялов подписал новый контракт с командой на два года.

Голкипер останется в клубе до конца сезона-2027/28.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным нескольких инсайдеров, зарплата Билялова в «Ак Барсе» составит около 65 млн рублей за сезон.

Вместе с казанской командой голкипер в минувшем плей-офф Кубка Гагарина дошел до финала.

Евгений Романов