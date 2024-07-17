В России открылся первый региональный центр протезирования и реабилитации

Фото: Владимир Васильев

В России открылся первый региональный центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации. Медучреждение расположено в Белгороде. Больница рассчитана на прием до 500 человек в год.

В медучреждении лечение смогут проходить не только жители Белгорода, но и граждане России из различных регионов. В настоящее время открытие аналогичных центров ожидается в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Омской областях, сообщает ТАСС.

В этом году в Ульяновске также был открыт Центр восстановления участников СВО. Он расположился на базе ОГАУСО «Социально-реабилитационный центр им. Е.М. Чучкалова». Новый корпус реабилитационного центра предоставляет услуги для участников СВО и членов их семей.