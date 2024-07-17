Глава Саранска Игорь Асабин досрочно ушел в отставку по собственному желанию
На 38-й сессии совета депутатов городского округа глава столицы Мордовии Игорь Асабин объявил о досрочном уходе в отставку. Об этом сообщила администрация Саранска.
— Досрочно по собственному желанию сложил свои полномочия глава городского округа Саранск Игорь Асабин, — сказано в тексте администрации.
При этом причины отставки не называются.
Асабин занимал пост главы города с конца 2021 года. Исполняющим обязанности градоначальника назначен заместитель главы, директор департамента строительства Владимир Быков.
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