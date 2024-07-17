На развитие метро в Казани ежегодно будут выделять по миллиарду рублей

Фото: Максим Платонов

В Казани на развитие метрополитена до 2027 года планируется выделить 4 миллиарда рублей из бюджета Татарстана. Эти средства будут распределены на четыре года: по одному миллиарду рублей в год с 2024 по 2027 год. Такая информация содержится в постановлении Кабинета министров Татарстана.

Всего на развитие транспортной системы за четыре года потратят порядка 184,9 миллиарда рублей, 144,5 миллиарда из них — из регионального бюджета, еще 25,3 миллиарда — из федерального. В текущем году на эти цели выделят 69,2 миллиарда, в следующем — 41,3 миллиарда.

Кроме того, сегодня стало известно, что в Казани до 26 февраля 2026 года ограничат движение по улице Юлиуса Фучика из-за строительства второй линии метро.

Олег Исаков