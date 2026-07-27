Татарстан значительно увеличил поставки зернобобовых в Китай

За первое полугодие объём поставок увеличился на 56%

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Татарстан в первом полугодии 2026 года значительно нарастил экспорт сельхозпродукции в Китай. Общий объtм поставок зерновых культур увеличился на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 31 тыс. тонн.

— В текущем году отгрузки сушеного гороха в китайском направлении выросли в 4 раза и достигли 14,1 тыс. т.; льна — на 41%, составив 11,8 тыс. т.; объемы экспорта рапсового масла увеличились на 17% до 7,7 тыс. т. — сообщает филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан.

При этом в Китае сократилась номенклатура импорта 0 ранее в КНР также поставляли овес и свекловичный жом. Ранее сообщалось, что товарооборот Татарстана и Китая за 10 лет вырос более чем в 12 раз.





Вадим Вахрушев