В шести районах Татарстана стартовала уборка зерновых культур

Фото: Реальное время

В шести районах Татарстана началась уборка зерновых и других сельскохозяйственных культур. Об этом сообщил начальник отдела развития отраслей земледелия республики Ирек Садыков. Уборочная кампания началась в Сармановском, Буинском, Алексеевском, Дрожжановском, Алькеевском и Муслюмовском районах.

Всего предстоит обмолотить 1,33 млн гектар зерновых культур, 35 тыс. га кукурузы, 482 тыс. га масличных культур. Также будут собраны сахарная свекла с площади 55 тыс. га, картофель с 4,3 тыс. га, овощи с 1,9 тыс. га.

На уборочных работах будет задействовано 3 366 комбайнов. В сутки они могут обработать до 60 тысяч гектаров земли. Однако на одну единицу техники приходится сверхнагрузка — 460 гектаров при норме в 350 на один комбайн. В этом году на поля вышли 50 новых комбайнов.

Тахир Хадеев: «Ориентировочные убытки могут составить 5 млрд рублей». Сафина Аделия / realnoevremya.ru

Напомним, что с начала лета 2024 года по России зафиксировали 38 температурных рекордов, в связи с чем множество регионов страны один за одним вводят штормовые предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов. Так, в Татарстане подобные ограничения действуют уже третью неделю подряд.

В интервью «Реальному времени» зампред Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев рассказал, что республика может потерять до 500 тыс. тонн зерновых культур.

Олег Исаков