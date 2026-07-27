Кредитная карта Банка ЗЕНИТ первая в рейтинге по снятию наличных

Эксперты учитывали лимит снятия наличных, комиссию, льготный период, продолжительность беспроцентного периода, надежность банка и популярность продукта

Кредитная карта Привилегий Банка ЗЕНИТ заняла первое место в рейтинге лучших кредитных карт со снятием наличных за июль 2026 года. Рейтинг подготовлен финансовым порталом «Выберу.ру».

Эксперты учитывали лимит суммы для снятия наличных, размер комиссии, наличие льготного периода на эту операцию, продолжительность беспроцентного периода, стоимость выпуска и обслуживания карты, а также надежность банка и популярность продукта среди пользователей.

В этом году Кредитная карта Привилегий Банка ЗЕНИТ уже второй раз занимает первое место рейтинга в категории лучших кредитных карт со снятием наличных. Как мы рассказывали ранее, карта заняла первое место в марте 2026 года.

Беспроцентный период по кредитной карте Банка ЗЕНИТ действует до 120 дней как при оплате товаров и услуг, так и при снятии наличных и переводах. Кешбэк на покупки до 30% у партнеров и до 7% в популярных категориях от банка. Обслуживание и выпуск карты — бесплатно.

Подробнее об условиях и преимуществах кредитной карты Привилегий Банка ЗЕНИТ можно узнать на сайте.

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