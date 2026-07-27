Выброс пепла на вулкане Шивелуч не опасен для туристов

Вулкан расположен далеко от основных туристических маршрутов

Фото: Динар Фатыхов

Ассоциация туроператоров России не видит угрозы для туристов из-за выброса пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе АТОР.

— По текущей информации, для туристов, которые отдыхают в Петропавловске-Камчатском или следуют по основным маршрутам, риск минимален, так как Шивелуч расположен достаточно далеко, — передает ТАСС сообщение АТОР.

Основная проблема связана с возможными отменами и задержками рейсов в аэропорту Петропавловска-Камчатского (Елизово). Сейчас задержаны рейсы в Анадырь, Шумшу, Северо-Курильск, Южно-Сахалинск и Оссору.

Ранее в казанском аэропорту задержали 24 рейса на вылет и прилет.

Вадим Вахрушев