Выброс пепла на вулкане Шивелуч не опасен для туристов
Вулкан расположен далеко от основных туристических маршрутов
Ассоциация туроператоров России не видит угрозы для туристов из-за выброса пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе АТОР.
— По текущей информации, для туристов, которые отдыхают в Петропавловске-Камчатском или следуют по основным маршрутам, риск минимален, так как Шивелуч расположен достаточно далеко, — передает ТАСС сообщение АТОР.
Основная проблема связана с возможными отменами и задержками рейсов в аэропорту Петропавловска-Камчатского (Елизово). Сейчас задержаны рейсы в Анадырь, Шумшу, Северо-Курильск, Южно-Сахалинск и Оссору.
Ранее в казанском аэропорту задержали 24 рейса на вылет и прилет.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».