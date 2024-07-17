Нияз Гафиятуллин: «Это как в спорте — на первых соревнованиях страшно, на вторых-третьих ты уже привыкаешь»

Директор Международной школы Казани — о новой возможности пересдать ЕГЭ

Фото: Камиль Исмаилов

Более низкий результат пересдачи ЕГЭ не повлияет на дальнейшую жизнь выпускника, в то время как результаты выше могут в корне изменить ситуацию, считает директор Международной школы Казани Нияз Гафиятуллин, комментируя изменения в структуре сдачи ЕГЭ, которые ввели в апреле этого года. Тогда Минпросвещения России и Рособрнадзор подписали приказы о предоставлении выпускникам возможности пересдавать ЕГЭ по одному учебному предмету. 4 и 5 июля школьники могли заново написать экзамены, аннулируя при этом свои изначальные результаты. Какие итоги подвели в Министерстве образования по этому поводу и сколько выпускников воспользовались возможностью — в материале «Реального времени».

Пять выпускников улучшили результаты до «сотки»

В Татарстане заявились на пересдачу ЕГЭ по одному предмету почти 2 тысячи выпускников, причем лишь треть из них зарегистрировались на 5 июля, второй день проведения экзаменов. Сколько школьников действительно явились в ППЭ, в Министерстве образования республики «Реальному времени» не озвучили.

Как изданию сообщили в ведомстве, 4 июля в 13 пунктах проведения экзаменов Татарстана выпускники писали ЕГЭ по русскому языку, физике, химии, английскому языку, обществознанию и информатике. Во второй день в семи ППЭ ученики пересдавали математику профильного и базового уровней, биологию, историю, литературу и устный английский язык.

По данным министерства, чаще всего татарстанские школьники планировали пересдать обществознание — на этот предмет заявились 520 человек. Второе место по популярности заняла информатика (511 учеников), а третье — русский язык (250 выпускников). В топ-5 также вошли химия (173) и математика профильного уровня (158).

15 июля татарстанские выпускники, которые воспользовались возможностью пересдачи ЕГЭ, получили свои результаты. Трое школьников получили 100 баллов по информатике, еще двое — по профильной математике и по литературе.

«Ожидали гораздо меньшую явку»

Что касается статистики по России, в стране 105 тысяч выпускников воспользовались возможностью пересдать ЕГЭ по новым правилам. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

— Ожидали гораздо меньшую явку, но был удивлен, когда увидел, насколько активно школьники решили воспользоваться этой возможностью, — отметил Музаев. Он также подчеркнул осознанность выбора участников пересдачи: почти все заявившиеся участники приняли участие в дополнительных днях сдачи.

Наибольший процент явки был по таким предметам, как информатика (почти 97%), профильная математика (практически 95%) и обществознание (около 95%). По количеству участников самым популярным предметом на пересдачу оказалось обществознание — свыше 30 тысяч школьников.

Также Музаев заявил, что апробация эксперимента по пересдаче ЕГЭ оказалась успешной. По его словам, в России и дальше будут давать возможность пересдавать выпускные экзамены.

«Соотношение риск — награда»



По мнению директора Международной школы Казани Нияза Гафиятуллина, возможность пересдачи хорошо отражается на детях.

— Дети пересдают, потому что понимают, что могут лучше. К тому же во второй раз проходить испытание не так страшно. В первый раз могли переволноваться, сделать ошибки, а потом поняли, где промахнулись, что они могут подтянуть, сделать лучше. Ну и, соответственно, раз такая возможность есть, выпускники воспользовались ею и пересдали, — заявил он корреспонденту «Реального времени».

Что касается рисков пересдачи, Гафиятуллин считает, что более низкий результат ЕГЭ не повлияет на дальнейшую жизнь выпускника, в то время как результаты выше могут в корне изменить ситуацию.

— Например, ребенок хочет поступить в какой-то вуз, в котором проходной порог — 60 баллов, — добавил директор. — Допустим, ребенок написал ЕГЭ на 55 баллов. Если он на пересдаче напишет на 50 баллов, то это на поступление не повлияет, а повторный результат в 60 баллов может в корне изменить ситуацию. Я думаю, здесь соотношение риск — награда перевешивает во вторую сторону.

Говоря о моральном состоянии детей, спикер подчеркнул, что сдавать экзамен во второй раз эмоционально проще.

— Безусловно, мандраж присутствует. Бывали случаи и у нас в школе, когда сдающие переволновались. Это как в спорте — на первых соревнованиях страшно, на вторых-третьих ты уже привыкаешь, и волнение уходит на второй план, на первый выходят реальные знания и навыки, которые ты освоил. Детям, которые готовились и учились, бояться нечего, — подытожил он.