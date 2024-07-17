Старый аэропорт Казани переоборудуют под офисный центр и ресторан

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани продолжается реставрация старого здания аэровокзала, построенного в 1954 году. После проведения противоаварийных работ проект реставрации прошел экспертизу комиссии ОКН. Об этом стало известно после публикации соответствующих документов на сайте Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

После смены собственника здания была разработана новая документация. По проекту на месте старого аэродрома будут размещены офисные помещения. Помимо этого зданию хотят вернуть функцию общественного питания и открыть там ресторан.

Само здание аэропорта построили в 1954 году по проекту московского архитектора Н. Макареня. В стиле «сталинского классицизма» были построены еще 11 зданий аэровокзалов для разных городов страны, которые отличались между собой архитектурой портика и башни над входом.

Здание старого аэропорта на улице Патриса Лумумбы неоднократно выставляли на продажу.

Олег Исаков