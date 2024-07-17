В России впервые испытали технологию управления беспилотником через спутник

Фото: Максим Платонов

На проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-2024» в Сахалинской области прошел совместный эксперимент компаний «Спутниковая система «Гонец» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и компании «Геоскан».

В рамках эксперимента данные о местоположении, телеметрические данные беспилотника были переданы в центр обработки данных спутниковой системы «Гонец», а также отправлена команда через спутник о принудительном возвращении беспилотного воздушного судна на место запуска.



Для тестирования технологии использовалось беспилотное воздушное судно «Геоскан 201», оснащенное экспериментальным бортовым модемом «Гонец» и антенной в специальном облегченном форм-факторе.

С 13 по 16 июля выполнялись наземные тесты и полеты на аэродроме «Пушистый», в ходе которых оценивалась возможность установки связи, передачи данных телеметрии с борта «Геоскан 201» на космический аппарат «Гонец-М» и отправки команд с наземной станции управления «Геоскана» на беспилотное воздушное судно через спутник.

Генеральный директор компании «Спутниковая система «Гонец» Павел Черенков отметил, что это событие знаменует новую эру развития беспилотных решений в целом.

— Сегодняшнее событие знаменует гораздо большее — новую эру развития беспилотных решений в целом, когда спутниковые технологии приходят в эту индустрию и позволяют совершенно по-иному раскрыть ее потенциал. Уверен, что перед нами откроются и дополнительные возможности, которые мы, вероятно, еще и не оценили в полной мере, — отметил Черенков.



Анастасия Фартыгина