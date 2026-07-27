Годовой прирост денежной массы М2Х снизился до 12,9%
Годовой рост сохранился на уровне 9,9%
В июне темп роста широкой денежной массы М2Х замедлился по сравнению с маем. Основной причиной стало сокращение валютных депозитов. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
— Годовой прирост М2Х снизился до 12,9%, — сообщает пресс-служба.
Кредитование экономики в июне также росло медленнее, чем месяцем ранее, но годовой прирост практически не изменился и составил 9,9%.
При этом кредит экономике оставался главным источником роста денежного предложения. Вклад бюджетных операций также оставался положительным. Ранее жители Татарстана на 10% увеличили суммы на досрочное погашение кредитов.
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