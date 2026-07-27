Новости технологий

23:37 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Instagram* временно недоступен для тысяч пользователей

22:04, 27.07.2026

Более 5,7 тыс. человек отметили неполадки за последний час

Instagram* временно недоступен для тысяч пользователей
Фото: Динар Фатыхов

Пользователи Instagram* сообщили о сбоях в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

— Более 5,7 тыс. человек отметили неполадки в работе сервиса за последний час, — передает информацию ТАСС.

Из них 51% сообщили о проблемах с сайтом, 22% испытали трудности с доступом к приложению, еще 14% не смогли войти в свои аккаунты.

Помимо США, сбои зафиксированы в Великобритании, Канаде и Мексике.

Ранее запросы пользователей к DeepSeek оказались доступны через поисковик, хотя в компаниях отметили, что утечек закрытых переписок не зафиксировано.

Вадим Вахруше
Справка

* Запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ТехнологииМедиа

Новости партнеров

Читайте также