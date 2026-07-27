Instagram* временно недоступен для тысяч пользователей

Более 5,7 тыс. человек отметили неполадки за последний час

Фото: Динар Фатыхов

Пользователи Instagram* сообщили о сбоях в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

— Более 5,7 тыс. человек отметили неполадки в работе сервиса за последний час, — передает информацию ТАСС.

Из них 51% сообщили о проблемах с сайтом, 22% испытали трудности с доступом к приложению, еще 14% не смогли войти в свои аккаунты.

Помимо США, сбои зафиксированы в Великобритании, Канаде и Мексике.

Ранее запросы пользователей к DeepSeek оказались доступны через поисковик, хотя в компаниях отметили, что утечек закрытых переписок не зафиксировано.

Вадим Вахруше