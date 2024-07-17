Татарстан вошел в топ регионов России по количеству выданных автокредитов

Фото: Динар Фатыхов

В июне россияне получили 148 тыс. автокредитов — это на 4,1% меньше, чем месяцем ранее, сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй. В денежном выражении объем кредитования составил 217,2 млрд рублей, что на 0,3% ниже майских показателей.

По данным НБКИ, самое большое количество автокредитов было выдано в Москве (8,11 тыс.), Московской области (8,02 тыс.) и Татарстане (6,63 тыс.). Также в пятерку лидеров вошли Ростовская область (6,32 тыс.) и Краснодарский край (6,05 тысячи).

НБКИ отметило сокращение выдачи автокредитов по сравнению с предыдущим месяцем в нескольких регионах России. Наиболее серьезное снижение наблюдалось в Чувашской Республике (-19%), Ставропольском крае (-17,7%), Самарской области (-14,3%), Татарстане (-7,7%) и Волгоградской области (-7,4%).

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов выросло на 74,4%. В июне 2023 года россияне взяли 84,9 тыс. таких кредитов.

Аналитики выяснили, что спрос на автокредитование в I квартале 2024 года вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты также отметили, что женщины стали чаще обращаться за автокредитами — их доля выросла с 27% до 30%. При этом среди заемщиков стало меньше людей в возрасте от 18 до 24 лет, а также в категории с 25 до 34 лет.