Минобороны предлагает ввести справку об участии в СВО для упрощения получения мер поддержки
Минобороны России предлагает ввести специальную справку, подтверждающую участие граждан в специальной военной операции (СВО), чтобы упростить получение мер поддержки и льгот.
Предлагается нормативно закрепить подтверждение соответствующей справкой факта участия граждан в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает ТАСС. Это позволит значительно ускорить процесс предоставления мер поддержки военнослужащим и иным лицам, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции, а также членам их семей.
В феврале президент России Владимир Путин поручил Кабмину подготовить предложение по ускорению выдачи льгот, документов и выплат участникам спецоперации.
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