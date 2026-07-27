Товарооборот Татарстана и Китая за 10 лет вырос более чем в 12 раз

В прошлом году товарооборот между сторонами превысил $3,3 млрд

Фото: Мария Зверева

Товарооборот Татарстана и Китая с 2015 по 2025 год вырос более чем в 12 раз. Об этом сообщила на пресс-конференции, посвященной форуму «РОСТКИ», глава Агентства инвестиционного развития (АИР) РТ Талия Минуллина.

В прошлом году товарооборот между сторонами составил более $3,3 млрд, следовало из представленной презентации. Десять лет назад показатель был равен $264,3 млн.

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По словам Талии Минуллиной, товарооборот России и Китая в указанный период увеличился в 3,8 раза. По итогам прошлого года он составил $240 млрд. За шесть месяцев текущего года товарооборот достиг $134 млрд — это на 26% больше, чем за аналогичный период 2025-го, рассказал советник отдела по торгово-экономическим вопросам посольства Китая в России Чжоу Хао.



Напомним, за последние годы Китай стал ключевым иностранным инвестором в экономику республики — его доля в структуре иностранных инвестиций за прошлый год превысила 80%. Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказывал о расширении портфеля совместных проектов с КНР — от машиностроения до высоких технологий в IT-сфере и энергетике.



Галия Гарифуллина