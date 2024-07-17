В Казани появится Центр развития футбола за 700 миллионов рублей

Фото: Динар Фатыхов

В столице Татарстана появится новый спортивный объект — Центр развития футбола. Его строительство планируют завершить к 1 декабря 2027 года, а информация о проекте появилась на портале госзакупок.

Согласно проекту, в комплекс войдет крытый футбольный манеж и автостоянка на десять машин. Также будут созданы площадки для твердых коммунальных отходов и хозяйственная зона. Заказчиком строительства выступает Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан. Деньги выделят из федерального и республиканского бюджетов.

Общая стоимость работ оценивается в 699,6 млн рублей. Новый центр будет расположен на пересечении улиц Копылова, Тэцевской и Дементьева.

Олег Исаков