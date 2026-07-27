Платные услуги принесли бюджету Татарстана 13,8 млрд рублей

Большую часть доходов обеспечили государственные учреждения

Фото: Динар Фатыхов

По итогам первого полугодия 2026 года консолидированные поступления от платных услуг, оказанных государственными и муниципальными учреждениями Татарстана, составили 13,79 млрд рублей. Об этом сообщает Минфин РТ.

— На 1 679,4 млн рублей больше поступлений аналогичного периода 2025 года, — сообщает ведомство в социальных сетях.

Из общей суммы на государственные учреждения пришлось 9,82 млрд рублей, на муниципальные — 3,97 млрд рублей.

Ранее госдолг Татарстана за месяц уменьшился на 7,6 млрд рублей.

Вадим Вахрушев