Евросоюз на полгода продлил экономические санкции в отношении России

Фото: Татьяна Демина

Комитет представителей стран Евросоюза согласовал очередное продление на полгода экономических санкций сообщества против России, введенных в 2014 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник в ЕС.

Собеседник агентства рассказал, что послы сообщества согласовали новое продление экономических санкций ЕС против России на 6 месяцев. Формально это решение будет утверждено 22 июля на встрече министров иностранных дел Евросоюза.

Напомним, что в конце января санкции против России были продлены на шесть месяцев — до 31 июля 2024 года. Но, несмотря на ограничительные меры, Евросоюз увеличивает импорт российского газа. Так, в мае текущего года страны Европы импортировали в свои хранилища на 30% больше газа, чем в 2022 году.

Несколько дней назад ЕС также продлил санкции в отношении Ирана за поддержку России.

Олег Исаков