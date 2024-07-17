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Евросоюз на полгода продлил экономические санкции в отношении России

13:27, 17.07.2024
Евросоюз на полгода продлил экономические санкции в отношении России
Фото: Татьяна Демина

Комитет представителей стран Евросоюза согласовал очередное продление на полгода экономических санкций сообщества против России, введенных в 2014 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник в ЕС.

Собеседник агентства рассказал, что послы сообщества согласовали новое продление экономических санкций ЕС против России на 6 месяцев. Формально это решение будет утверждено 22 июля на встрече министров иностранных дел Евросоюза.

Напомним, что в конце января санкции против России были продлены на шесть месяцев — до 31 июля 2024 года. Но, несмотря на ограничительные меры, Евросоюз увеличивает импорт российского газа. Так, в мае текущего года страны Европы импортировали в свои хранилища на 30% больше газа, чем в 2022 году.

Несколько дней назад ЕС также продлил санкции в отношении Ирана за поддержку России.

Олег Исаков

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