В результате переговоров из плена вернулись 95 российских военнослужащих
В результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 95 российских военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Взамен Украине передали 95 пленных ВСУ.
Освобожденных военных доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Им окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Отмечается, что ОАЭ оказали посредническое участие гуманитарного характера при возвращении российских военных.
Напомним, в мае в результате переговоров с киевской стороны возвращены 75 российских военных, взамен были переданы 75 военнопленных Вооруженных сил Украины. Помощь в организации обмена также оказали Объединенные Арабские Эмираты.
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