В результате переговоров из плена вернулись 95 российских военнослужащих

Фото: Динар Фатыхов

В результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 95 российских военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Взамен Украине передали 95 пленных ВСУ.

Освобожденных военных доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Им окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Отмечается, что ОАЭ оказали посредническое участие гуманитарного характера при возвращении российских военных.

Напомним, в мае в результате переговоров с киевской стороны возвращены 75 российских военных, взамен были переданы 75 военнопленных Вооруженных сил Украины. Помощь в организации обмена также оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Елизавета Пуншева