Новости общества

16:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В результате переговоров из плена вернулись 95 российских военнослужащих

14:40, 17.07.2024
В результате переговоров из плена вернулись 95 российских военнослужащих
Фото: Динар Фатыхов

В результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 95 российских военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Взамен Украине передали 95 пленных ВСУ.

Освобожденных военных доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Им окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Отмечается, что ОАЭ оказали посредническое участие гуманитарного характера при возвращении российских военных.

Напомним, в мае в результате переговоров с киевской стороны возвращены 75 российских военных, взамен были переданы 75 военнопленных Вооруженных сил Украины. Помощь в организации обмена также оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Елизавета Пуншева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также