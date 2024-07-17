В Москве скончался экс-главред «Ведомостей» Андрей Шмаров

В Москве на 70-м году жизни скончался Андрей Шмаров, бывший главный редактор газеты «Ведомости». Информацию об этом подтвердило самое издание.



По информации СМИ, Шмарова экстренно госпитализировали в отделение реанимации с подозрением на инсульт. Врачи боролись за его жизнь более двух недель, однако накануне он скончался.

Напомним, что 19 мая 2021 года Андрей Шмаров покинул пост главного редактора «Ведомостей». С 20 мая того же года на эту должность была назначена Ирина Казьмина.