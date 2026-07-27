Медь потеряла более 10% стоимости после майского рекорда

Алюминий потерял 6%, никель рухнул на 13%

Фото: Руслан Ишмухаметов

На мировых рынках промышленных металлов в июле началась заметная коррекция. После майских рекордов котировки пошли вниз практически по всему спектру базовых активов.

— Котировки алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) опустились к 20 июля до отметки $3,048 тыс. за тонну (падение на 6% месяц к месяцу), а никель рухнул до минимума с конца прошлого года и торгуется в районе $16,8 тыс. за тонну после падения на 13%, — сообщает «Коммерсантъ».

Медь, которая в мае поднималась выше $14,5 тыс. за тонну, к середине июля опустилась до $13,1 тыс., потеряв за месяц почти 11% стоимости.

Ранее Минприроды назвало крупнейшее золотое месторождение в России — Сухой Лог в Иркутской области, его запасы — более 2,77 тыс. тонн.



Вадим Вахрушев