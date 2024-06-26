Приговор Герою России, новый генсек НАТО, задержание подозреваемых по делу о пожаре во Фрязино
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 26 июня.
- Резонансный процесс по делу об убийстве в Луганской Народной Республике завершился обвинительным приговором. Военный суд посчитал доказанным обвинение против Героя России из Татарстана Ирека Магасумова и назначил ему 11 лет колонии строгого режима, а также лишил геройского звания.
- Новым генсеком НАТО утвержден Марк Рютте. Ранее политик занимал пост премьер-министра Нидерландов. Рютте уже сообщал, что планирует уйти в отпуск на три месяца и приступит к работе в новой должности с 1 октября.
- Следователи задержали заместителя генерального директора компании «Исприн» и представителя собственника здания, где 24 июня произошел пожар, унесший жизни шести человек. По данным следствия, с 2021 года здание находилось в ведении компании «Исприн», которая была привлечена для помощи в сохранности имущества при проведении банкротства собственника-должника.
- Президент России Владимир Путин переназначил Веронику Скворцову на должность руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и вновь назначил Игоря Шувалова председателем Внешэкономбанка (ВЭБ.РФ). Впервые Шувалов возглавил госкорпорацию в 2018 году и сейчас сменил на этом посту Сергея Горькова. Скворцова находилась на своей должности с 2020 года.
- Минздрав России дал разрешение на клинические исследования препарата для нейтрализации токсина ботулизма А. Вакцину разработал НИЦЭМ им. Гамалеи. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, препарат показал хорошие результаты на доклиническом этапе исследования токсичности, безопасности и эффективности на моделях. Данный факт позволяет перейти к изучению лекарства с участием людей.
- Глава Минсельхоза России Оксана Лут сообщила, что страховые компании уже выплатили свыше 1 млрд рублей в качестве компенсаций аграриям, чьи посевы погибли из-за возвратных заморозков.
- Популярный в России мессенджер ICQ, ранее принадлежавший Mail.ru Group, официально прекратил свою работу. О его предстоящем закрытии стало известно около месяца назад, когда нынешний владелец, холдинг VK, объявил о своем намерении сосредоточиться на развитии собственного мессенджера.
- Апелляционный суд Астаны оставил в силе приговор первой инстанции в отношении бывшего министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева. Он был осужден за истязание и жестокое убийство своей гражданской жены Салтанат Нукеновой.
- Казанский УНИКС продлил соглашение с центровым Исмаэлем Бако. Новое соглашение о продлении сотрудничества действует по схеме «1+1». Тем временем форвард Андрей Воронцевич покидает татарстанскую команду на правах свободного агента.
- Вратарь Никита Янович покидает казанский «Рубин» и переходит в «Нефтехимик» на правах аренды до конца сезона-2024/25. Спортсмен является воспитанником клуба. С 2021 года он начал выступать в главной команде «Рубина».
- Министерство спорта утвердило возвращение лимита в пять легионеров в Континентальной хоккейной лиге. В минувший сезон-2023/24 лига установила лимит в количестве трех легионеров в заявке на матч.
- Вечером в Коми произошла крупная авария на железнодорожных путях. Свыше 70 человек пострадали при сходе с рельсов поезда, сообщили в правоохранительных органах.
Ключевые события 854-го дня специальной военной операции на Украине
- Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 76 украинских беспилотных летательных аппаратов и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 613 самолетов, 276 вертолетов, 26 642 беспилотных летательных аппарата, 533 зенитных ракетных комплекса, 16 433 танка и других боевых бронированных машин, 1 353 боевые машины реактивных систем залпового огня, 10 913 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 975 единиц специальной военной автомобильной техники.
Елизавета Пуншева
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