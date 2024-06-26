Владимир Путин переназначил Веронику Скворцову руководителем Федерального медико-биологического агентства

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Вероники Скворцовой на должность руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). На посту руководителя она находится с 22 января 2020 года.

— Назначить Скворцову Веронику Игоревну руководителем Федерального медико-биологического агентства, — говорится в тексте документа.



Ранее деятельность ФМБА курировало Министерство здравоохранения, но на прошлой неделе руководство перешло к главе государства.