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Владимир Путин переназначил Веронику Скворцову руководителем Федерального медико-биологического агентства

14:41, 26.06.2024

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Вероники Скворцовой на должность руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). На посту руководителя она находится с 22 января 2020 года.

— Назначить Скворцову Веронику Игоревну руководителем Федерального медико-биологического агентства, — говорится в тексте документа.

Ранее деятельность ФМБА курировало Министерство здравоохранения, но на прошлой неделе руководство перешло к главе государства.

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