Госдума поддержала регулирование инвестиций российских банков за рубежом

Банкам с универсальной лицензией разрешение Банка России потребуется только для наиболее значимых иностранных инвестиций

Фото: Анастасия Фартыгина

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который совершенствует регулирование инвестиций российских банков за рубежом. Документ инициировали председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и депутат Аркадий Свистунов, передает ТАСС.

Банкам с универсальной лицензией разрешение Банка России потребуется только для наиболее значимых иностранных инвестиций: при приобретении контроля в иностранном банке или страховой компании, при крупных затратах, а также для открытия зарубежного филиала. О прочих вложениях банки будут лишь уведомлять регулятор.

Банкам с базовой лицензией и небанковским кредитным организациям запрещается открывать филиалы и представительства за рубежом, а также приобретать акции иностранных организаций. Исключение — покупка операторов систем международных финансовых телекоммуникаций.

Арсений Губаев / realnoevremya.ru

Банк России получит право требовать продажи иностранного актива или закрытия зарубежного филиала. Кроме того, крупные собственники банков — физлица должны будут соответствовать требованиям ЦБ к финансовому положению.

Ранее сообщалось, что индийский бизнес предложил ввести инвестиционную визу для работы в России. По словам президента ICIB, индийские компании приходят в другую страну на десятилетия, а руководству или сотруднику выдают визу всего на год.

Алсу Сабирзанова