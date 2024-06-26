Мессенджер ICQ официально прекратил работу

Популярный в России мессенджер ICQ, ранее принадлежавший Mail.ru Group, официально прекратил свою работу. Об этом сообщается на сайте сервиса.

О предстоящем закрытии ICQ стало известно около месяца назад, когда нынешний владелец, холдинг VK, объявил о своем намерении сосредоточиться на развитии собственного мессенджера.

ICQ был создан израильской компанией Mirabilis в 1996 году и стал одним из самых популярных средств общения в Рунете в начале нулевых. В 2010 году мессенджер перешел к Mail.ru Group.