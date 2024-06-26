В Подмосковье задержали подозреваемых по делу о пожаре во Фрязине

Фото: Ирина Плотникова

Следователи задержали заместителя генерального директора компании «Исприн» и представителя собственника здания, где 24 июня произошел пожар, унесший жизни шести человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, с 2021 года здание находилось в ведении компании «Исприн», которая была привлечена для помощи в сохранности имущества при проведении банкротства собственника-должника.

Задержанные сдавали помещения в аренду и получали от арендаторов деньги за коммунальные услуги, в том числе за электричество. При этом они не следили за техническим состоянием электропроводки и допускали нарушения требований пожарной безопасности помещения.

Предположительно, именно неисправность электрической проводки стала причиной возгорания на пятом этаже здания 24 июня, для тушения пожара потребовалось более 12 часов.