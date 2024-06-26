Минздрав РФ выдал разрешение на клинические исследования препарата от ботулизма

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Минздрав России дал разрешение на клинические исследования препарата для нейтрализации токсина ботулизма А. Вакцину разработал НИЦЭМ им. Гамалеи, сообщает ТАСС.

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, препарат показал хорошие результаты на доклиническом этапе исследования токсичности, безопасности и эффективности на моделях. Данный факт позволяет перейти к изучению лекарства с участием людей.

О завершении доклинических испытаний Михаил Мурашко сообщил 20 июня. К тому моменту в стационарах с диагнозом «ботулизм» в регионах России находился 301 человек.

Разиль Самигуллин