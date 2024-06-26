Вратаря «Рубина» Никиту Яновича отправили в аренду в «Нефтехимик»

Фото: Динар Фатыхов

Вратарь Никита Янович покидает казанский «Рубин» и переходит в «Нефтехимик» на правах аренды до конца сезона-2024/25, сообщает пресс-служба клуба.

Никита Янович является воспитанником клуба. С 2021 года он начал выступать в главной команде «Рубина». В настоящее время футболисту 21 год, в нынешнем сезоне игрок принял участие в одном матче.

Однако состав казанского «Рубина» не останется без второго голкипера, поскольку вчера в клубе сообщили о подписании 26-летнего вратаря Евгения Ставера. Голкипер подписал контракт с командой сроком на три года и будет выступать под номером 38.

Разиль Самигуллин