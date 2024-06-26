Приговор казахстанскому экс-министру Куандыку Бишимбаеву за убийство жены оставлен без изменения

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Апелляционный суд Астаны оставил в силе приговор первой инстанции в отношении бывшего министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева. Он был осужден за истязание и жестокое убийство своей гражданской жены Салтанат Нукеновой. Об этом сообщила председательствующая судья Шынар Ергалиева.



13 мая специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил Бишимбаева к 24 годам лишения свободы. Родственник экс-министра Бахытжан Байжанов, признанный виновным в укрывательстве особо тяжкого преступления, был приговорен к четырем годам лишения свободы.

Бишимбаев был задержан 9 ноября 2023 года по подозрению в избиении до смерти своей гражданской супруги в ресторане в здании столичного «Гастроцентра». 11 ноября в изолятор был водворен Байжанов, директор «Гастроцентра».

Стоит отметить, что Бишимбаев ранее уже был судим за коррупционные преступления. В марте 2018 года суд признал его виновным в получении взяток и приговорил к 10 годам лишения свободы. Однако в феврале 2019 года Бишимбаев был помилован главой государства и в октябре того же года освобожден условно-досрочно.