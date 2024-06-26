Страховые компании выплатили аграриям более 1 млрд рублей компенсаций за погибшие посевы

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Глава Минсельхоза России Оксана Лут сообщила, что страховые компании уже выплатили свыше 1 млрд рублей в качестве компенсаций аграриям, чьи посевы погибли из-за возвратных заморозков. Об этом она рассказала на заседании оперативного штаба в павильоне Координационного центра правительства на Международной выставке-форуме «Россия», передает ТАСС.



— На текущий момент выплачено страховыми (компаниями, — прим. ТАСС) компенсаций уже больше 1 млрд рублей. Хорошо работают страховые компании по выплате, — сказала она.

Напомним, в России из-за заморозков пострадали почти 30% посевов озимых, сообщил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский на пресс-конференции. Это может привести к снижению урожая и увеличению себестоимости продукции для производителей.