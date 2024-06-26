Казанский УНИКС продлил соглашение с Исмаэлем Бако

Фото: Динар Фатыхов

Казанский УНИКС продлил соглашение с центровым Исмаэлем Бако. Новое соглашение о продлении сотрудничества действует по схеме «1+1», сообщает пресс-служба клуба.

Игрок в прошедшем сезоне принял участие в 41 матче. В среднем за 24 минуты Исмаэль Бако набирает 7,3 очка, 5,8 подбора. Также игрок является лидером среди казанцев по блок-шотам (1,8). В декабре прошлого года центровой установил рекорд сезона, сделав 6 блок-шотов за 24 с половиной минуты на паркете.

УНИКС для усиления к новому сезону также подписал контракт с российским тяжелым форвардом Андреем Лопатиным. Контракт рассчитан на один сезон с возможностью продления на следующий.

Разиль Самигуллин