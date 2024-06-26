Минспорта вернул лимит на легионеров в КХЛ в количестве пяти игроков

Фото: Динар Фатыхов

Министерство спорта утвердило возвращение лимита в пять легионеров в Континентальной хоккейной лиге.

— Общее количество спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды России и заявленных от российского спортивного клуба на матч чемпионата, должно быть не более пяти, в том числе не более одного вратаря, — говорится в документе.

В минувший сезон-2023/24 лига установила лимит в количестве трех легионеров в заявке на матч.