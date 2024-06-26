Новым генсеком НАТО утвержден Марк Рютте

Новым генсеком НАТО утвержден Марк Рютте. Ранее политик занимал пост премьер-министра Нидерландов, сообщает РИА «Новости».

Марк Рютте ранее сообщал, что планирует уйти в отпуск на три месяца и после этого 1 октября приступит к работе на своей новой должности.

О том, что Марк Рютте на сегодняшнем заседании будет назначен на новую должность, стало известно вчера. Было известно, что послы 32 стран НАТО дадут свое согласие на это назначение на встрече Североатлантического совета, политического органа альянса.

Разиль Самигуллин