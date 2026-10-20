Количество подростков-киберпреступников в России увеличилось на 30%

Отчасти такая динамика обусловлена введением санкций за дропперство

Фото: Артем Дергунов

Количество подростков, причастных к киберпреступлениям в России, с начала года выросло на 30%. Такие данные озвучил глава МВД Владимир Колокольцев.

— С начала текущего года число подростков, причастных к киберпреступлениям, увеличилось на 30%, причем на 10% — по тяжким и особо тяжким составам. Отчасти такая динамика обусловлена введением санкций за предоставление платежных инструментов и телефонных номеров для незаконных операций. Это позволило «высветить» те деяния, которые прежде оставались вне правового поля. Так, каждый четвертый дроппер, привлеченный к ответственности, являлся несовершеннолетним, — передает его слова пресс-служба ведомства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ради создания экстремального контента подростки занимаются «зацеперством», добавил министр. Они подвергают опасности свою жизнь и здоровье и нарушают нормальную работу транспорта. Число детей, получивших травмы на железной дороге, выросло на треть, а погибших — почти на четверть.

— Предупреждение девиантного поведения — задача комплексная. Здесь требуются совместные усилия всех заинтересованных органов — правоохранительных структур, образовательных учреждений, социальных служб, а также общественных организаций. На сегодняшний день мы испытываем дефицит первичной информации от специалистов, непосредственно занимающихся с подростками каждый день, способных заметить «тревожные звоночки». Необходимо развивать существующие механизмы обмена сведениями между различными субъектами профилактики, — считает Владимир Колокольцев.

Напомним, интерес к деньгам семьи и попытка получить к ним доступ являются маркерами вовлечения детей в мошенническую схему с финансами. Ребенок может интересоваться паролем от банковского приложения или другими вопросами, которых раньше не было.

Галия Гарифуллина