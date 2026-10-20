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HR-эксперт назвал зарплату, ради которой стоит переезжать в Казань

13:33, 20.10.2026

Сумма начинается от 80 тыс. рублей и более

HR-эксперт назвал зарплату, ради которой стоит переезжать в Казань
Фото: Динар Фатыхов

Человеку стоит переезжать в Казань на предлагаемую зарплату от 80 тыс. рублей в месяц и выше. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился HR-эксперт и член экспертного совета Комитета по молодежной политике Госдумы Гарри Мурадян.

— Зарплата на уровне 80 тыс. рублей и более — уже хорошо, если вы снимаете квартиру с кем-то из знакомых, передвигаетесь на общественном транспорте, у вас нет кредитов или ипотек, детей и обязательств. Это сумма до вычета налога, — сказал собеседник издания.

При этом человеку, который намерен арендовать жилье в Казани в одиночку, нужно ориентироваться на доход от 100 тыс. рублей в месяц, добавил он.

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в топ-10 рейтинга по уровню медианных зарплат.

Никита Егоров

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