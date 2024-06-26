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Игорь Шувалов переназначен председателем ВЭБ.РФ сроком на пять лет

14:48, 26.06.2024

Игорь Шувалов вновь назначен председателем Внешэкономбанка (ВЭБ.РФ), следует из указа президента России Владимира Путина. Впервые Шувалов возглавил госкорпорацию в 2018 году. Он сменил на этом посту Сергея Горькова.

— Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации развития ВЭБ.РФ сроком на пять лет, — сказано в тексте документа.

До этого Шувалов был первым заместителем председателя правительства и курировал разработку основных направлений социально-экономического развития страны.

Ранее Путин переназначил Веронику Скворцову главой Федерального медико-биологического агентства.

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