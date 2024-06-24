В экстренных службах сообщили о восьми погибших при пожаре в подмосковном Фрязино

Фото: Артем Гафаров

В подмосковном городе Фрязино горит восьмиэтажное административное здание. Пожар начался днем в понедельник, 24 июня, по адресу Заводской проезд, д. 2. По предварительным данным экстренных служб, погибли восемь человек.

Площадь пожара увеличилась до 5 000 кв. м. Тушение осложняет наличие внутри здания баллонов с газовоздушной смесью, сообщили в МЧС. Ранее на шестом этаже горящего здания взорвался газовый баллон. На третьем-четвертом этажах взрываются баллоны с пропаном и кислородом, добавили в экстренных службах.

К тушению пожара привлечены два вертолета Ка-32.