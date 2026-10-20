Уголовное дело против рэпера Navai в Казахстане прекратили

Артиста выдворили из страны

Уголовное дело против российского рэпера Navai (Наваи Бакиров) в Казахстане прекратили. Об этом пишет «Интерфакс».

— Уголовное дело в отношении российского рэп-исполнителя прекращено по нереабилитирующим основаниям с учетом впервые совершенного им правонарушения, деятельного раскаяния в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Принятое процессуальное решение утверждено надзорным органом, — цитирует издание сообщение пресс-службы департамента полиции Жамбылской области.

Артиста выдворили из Казахстана.

Напомним, на прошлой неделе Navai (Наваи Бакирова) задержали по подозрению в контрабанде наркотиков. Было возбуждено уголовное дело, артиста поместили в изолятор временного содержания.

Гали Гарифуллина