VK закроет мессенджер ICQ через месяц

Фото: Динар Фатыхов

VK закроет мессенджер ICQ через месяц. Сотрудники мессенджера продолжат свою деятельность в командах продуктов «VK Мессенджер» и VK WorkSpace. Об этом сообщает «Интерфакс».

Компания сфокусируется на развитии «VK Мессенджера» для пользователей и корпоративного сервиса на базе платформы VK WorkSpace для бизнеса.

Напомним, данные из сервиса, переписку или файлы необходимо скопировать и сохранить на компьютер. Сам мессенджер советует пользователям переходить на «VK Мессенджер».

Разиль Самигуллин