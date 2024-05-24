Новости общества

21:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

VK закроет мессенджер ICQ через месяц

19:05, 24.05.2024
VK закроет мессенджер ICQ через месяц
Фото: Динар Фатыхов

VK закроет мессенджер ICQ через месяц. Сотрудники мессенджера продолжат свою деятельность в командах продуктов «VK Мессенджер» и VK WorkSpace. Об этом сообщает «Интерфакс».

Компания сфокусируется на развитии «VK Мессенджера» для пользователей и корпоративного сервиса на базе платформы VK WorkSpace для бизнеса.

Напомним, данные из сервиса, переписку или файлы необходимо скопировать и сохранить на компьютер. Сам мессенджер советует пользователям переходить на «VK Мессенджер».

Разиль Самигуллин
Общество

Новости партнеров

Читайте также