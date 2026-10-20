Татарстан вошел в число лидеров по привлечению инвестиций в ЖКХ наряду с Москвой и Санкт-Петербургом

Также в топ попали Якутия, Московская, Тюменская, Омская, Иркутская, Сахалинская и Воронежская области

Фото: Артем Дергунов

Татарстан вошел в число лидеров по привлечению инвестиций в ЖКХ наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

— Лидерами по привлечению инвестиций в ЖКХ стали: Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Якутия, Московская, Тюменская, Омская, Иркутская, Сахалинская и Воронежская области, — говорится в публикации.

С 2019 года и за первое полугодие 2026 года ФАС России и территориальные органы установили 457 нарушений, выдали 329 предупреждений, вынесли 128 решений и 52 предписания. Самыми частыми нарушениями стали навязывание невыгодных условий договора, отказ или уклонение от заключения договора, необоснованное прекращение оказания услуги по обращению с ТКО.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— За три года число досудебных споров и разногласий выросло на 207%: в 2023 году — 108, в 2024 году — 115, в 2025 году — 191, в 2026 году — 224. Объем заявленных требований в 2026 году составляет 84,68 млрд рублей. При этом снижается количество судебных разбирательств в судах общей юрисдикции: с 391 в 2023 году до 332 в 2025 году, — добавили в ведомстве.



Сейчас идет работа над проектом закона о регуляторном долге и об инвестиционных предписаниях. Предлагается после прекращения регулируемой деятельности оценивать наличие регуляторного долга, предоставлять возможность оспорить его размер в ФАС России, а при отказе от добровольного погашения — обращаться в суд. Предписания будут обязывать региональный орган власти дополнять инвестиционную программу организации строительством, модернизацией и реконструкцией коммунальной инфраструктуры в объеме экономически необоснованных средств, которые ранее должны были быть исключены из тарифов.

Напомним, жители Татарстана в январе — июле 2026 года больше всего денег потратили на коммунальные услуги. Объем услуг в этой категории за семь месяцев составил 69,3 млрд рублей.

Галия Гарифуллина