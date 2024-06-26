Форвард Андрей Воронцевич покидает баскетбольный клуб УНИКС

Фото: Динар Фатыхов

Форвард Андрей Воронцевич покидает баскетбольный клуб УНИКС на правах свободного агента, сообщает пресс-служба клуба.

Андрей Воронцевич перешел в казанский УНИКС из «Пари Нижний Новгород». В прошедшем сезоне он принял участие в 17 матчах. За 19,2 минуты, проведенные на площадке, он набрал 5 очков, а также оформил 2,9 отбора и 1,4 результативной передачи.

Этим летом «УНИКС» также покинул Эрик Грин. Игрок уйдет из клуба по истечению срока контракта. Защитник перешел в казанскую команду в 2023 году.

Разиль Самигуллин