В Госдуме предложили усилить ответственность за призывы к массовым беспорядкам

Документом предлагается усилить уголовную ответственность за эти деяния

Фото: Дарья Пинегина

В России предложили усилить ответственность за призывы к массовым беспорядкам. Председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил о внесении соответствующего законопроекта, направленного на укрепление государственной безопасности и защиту граждан.

Документом предлагается усилить уголовную ответственность за призывы к массовым беспорядкам или участию в них, а равно за призывы к насилию над гражданами, — вплоть до 4 лет лишения свободы (ч. 3 ст. 212 УК РФ). Если эти деяния были совершены с использованием интернета или средств массовой информации, то срок может увеличиться до 6 лет (проектируемая ч. 3.1 ст. 212 УК РФ).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В условиях вызовов и угроз, с которыми столкнулась наша страна, особое значение приобретает пресечение угроз террористического, диверсионного характера, попыток дестабилизации политической обстановки и общественной безопасности еще на стадии их подготовки, — сказал Пискарев.

Напомним, Росфинмониторинг предложил увеличить с трех до шести лет срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Галия Гарифуллина